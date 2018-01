Torino, usa auto di servizio per recuperare la figlia. Bufera su consigliera grillina Montalbano

E’ scoppiata la polemica a Torino intorno a Deborah Montalbano. La consigliera comunale del Movimento 5 Stelle è accusata di aver utilizzato l’automobile di servizio del Comune, riservata ai trasporti istituzionali, in particolar modo per andare a prendere la figlia.

Smorza i toni a metà il senatore del Pd Stefano Esposito. “Con la Montalbano del M5S non prenderei nemmeno un caffè, ma non trovo scandaloso che vada a recuperare sua figlia piccola utilizzando l’auto. Ma se l’avessi fatto io o qualche esponente del Pd, i grillini avrebbero chiesto l’impiccagione. Invito comunque i miei compagni di partito a grillinizzarsi. Non diventiamo animali populisti e forcaioli. La peggiore punizione per la signora Montalbano è il nostro disinteresse e la nostra indifferenza. I torinesi giudicheranno la loro coerenza. Anzi la loro incoerenza”.”.