TRAGEDIA DI NATALE. Torino, bimba di 3 anni muore al Regina Margherita. E’ giallo sulle cause

La piccola Ginevra lottava da venerdì. Era stata ricoverata in rianimazione per una sospetta emorragia

Tragedia di Natale a Torino. Ginevra, bimba di tre anni ricoverata da venerdì all’ospedale infantile Regina Margherita, è morta questo pomeriggio intorno alle 14, per cause tutte ancora da chiarire.

AVEVA UN’EMORRAGIA?

La bimba, tre giorni fa, era giunta nel pronto soccorso del nosocomio torinese in condizioni già molto gravi, presumibilmente a causa di un’emorragia, sulle cui cause si sta ancora lavorando.

GLI ORGANI NON HANNO RETTO

Ricoverata in rianimazione, la bimba era stata subito attaccata alle macchine che l’hanno tenuta in vita fino a questo pomeriggio quando i suoi organi non hanno più retto: Ginevra è deceduta davanti ai suoi genitori e all’equipe del nosocomio torinese che ha fatto di tutto per strapparla alla morte.

NESSUNA INCHIESTA SUL DECESSO

Per chiarire le cause del decesso mercoledì è stata disposta l’autopsia sul corpicino della piccola paziente, che viveva a Torino con i suoi genitori. Al momento non è stata aperta alcuna inchiesta.