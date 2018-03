TRAGEDIA. Uomo cade nel Po: soccorso da un canoista muore in ospedale [LE FOTO]

Tragedia a Torino. Questa mattina, quando l’orologio segnava le 11, un uomo sui cinquant’anni è caduto nel Po dal ponte Isabella di corso Dante. A lanciare l’allarme è stato un canoista che, dopo aver visto l’uomo in acqua, è riuscito a trascinarlo fino al circolo Caprera.

Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco, i medici del 118 e la polizia. Dopo i primi soccorsi, è stato trasportato al Cto. Arrivato in gravi condizioni e con diverse fratture, non ce l’ha fatta. Ancora non sono chiare le cause dell’incidente: l’uomo potrebbe essere caduto inavvertitamente oppure aver tentato il suicidio.