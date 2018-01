Ubriaco al volante in tangenziale: provoca un incidente e manda una donna in ospedale

L'uomo, un 40enne di Leini, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza

Ubriaco al volante: provoca un incidente sulla Tangenziale di Torino e “spedisce” una donna al pronto soccorso. E’ successo la notte scorsa, poco prima delle 4, nei pressi dell’area di servizio Stura Sud. Qui, infatti, un 40enne di Leini, al volante di una Toyota Yaris, è andato a schiantarsi contro una Fiat Punto guidata da una 56enne di Gassino Torinese.

LA PUNTO E’ FINITA CONTRO LE BARRIERE

L’impatto, piuttosto violento, ha mandato la Punto contro le barriere provocando il ferimento della conducente. Sul posto, rapidamente allertati, sono arrivati i soccorsi insieme con gli agenti della polizia stradale chiamati a fare luce sulla dinamica dell’incidente stradale.

LA DONNA E’ STATA ACCOMPAGNATA IN OSPEDALE

Mentre la donna, cosciente ma comprensibilmente spaventata, veniva accompagnata in ospedale, al Maria Vittoria (le sue condizioni non sono gravi), l’uomo veniva sottoposto alla prova dell’etilometro che ha poi rivelato come avesse un tasso di alcol superiore a 1,50 grammi per litro.

INDAGATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Il veicolo di sua proprietà è stato pertanto posto sotto sequestro amministrativo mentre il 40enne di Leini è finito nei guai, denunciato per guida in stato di ebbrezza.