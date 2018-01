Voragine in corso Regina Margherita, disagi alla viabilità [FOTO]

Copiosa perdita d’acqua a causa di una voragine apertasi nella notte a Torino al centro dell’incrocio tra corso Regina Margherita e via della Consolata. Intorno alle 4.30 la sede stradale si è letteralmente allagata, costringendo i tecnici della Smat e del Comune ad intervenire subito.

IL DISPOSITIVO DI TRAFFICO

I veicoli che percorrono il corso Regina Margherita verso il Po sono stati deviati nel controviale di corso Regina Margherita, mentre il sottopasso di corso Regina Margherita – Repubblica è stato chiuso in entrambe le direzioni. I veicoli provenienti da via della Consolata sono stati deviati invece in piazza Savoia, verso via del Carmine.

SOTTOPASSI RIAPERTI

Poco prima delle 7 tutta la viabilità è stata ripristinata con l’eccezione della carreggiata centrale del corso Regina Margherita da Rondò Forca a via della Consolata, in entrambe le direzioni.