Ztl prolungata fino alle 19, sit-in dei commercianti davanti al Comune: “Così si desertifica il centro”

Raccolte oltre cinquemila firme in venti giorni contro il piano. In piazza anche CasaPound: "L'unica cosa buona che Appendino può fare per Torino è dimettersi"

Alcune centinaia di persone hanno protestato davanti al Municipio di Torino contro la Ztl prolungata fino alle 19, uno dei provvedimenti allo studio della giunta Appendino, mentre all’interno del palazzo il piano per la “zona a traffico limitato” veniva presentato a 85 persone prenotate via web. Nella piazza davanti al Comune i commercianti del centro hanno organizzato un sit-in, con tanto di sedie, cartelli e fischietti.

“NO ALLA ZTL PROLUNGATA, DANNEGGIA IL COMMERCIO”

“Abbiamo raccolto oltre cinquemila firme in venti giorni – rimarca il presidente del Coordinamento associazioni di via del centro, Fulvio Griffa – e visto che possono entrare solo poche persone, siamo venuti qui perché l’amministrazione capisca che con la Ztl prolungata si danneggia il commercio e si desertifica il centro. L’85% del fatturato delle aziende del centro viene dai torinesi, se ce ne tagliano il 40% noi chiudiamo”.

IN PIAZZA ANCHE IL PRESIDENTE DELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE

“Nel passato – aggiunge il presidente della Circoscrizione 1, Massimo Guerrini – abbiamo combattuto per la pedonalizzazione andando contro i commercianti, che ora ne sono contenti. Ma oggi siamo con loro: meno vetrine e meno gente che passa vogliono dire più insicurezza. Inoltre, non si può blindare il centro senza darsi il tempo di costruire le infrastrutture perché l’iniziativa regga. Penso ai parcheggi, ma anche ai mezzi pubblici. Se tutte le 31 mila ‘auto parassite’, come le definiscono gli amministratori cittadini, devono parcheggiare intorno alla Ztl, e coloro che vi sono trasportati devono poi salire sui mezzi pubblici, senza interventi adeguati si paralizza Torino”.

ANCHE CASAPOUND PARTECIPA ALLA PROTESTA

Anche numerosi esponenti di CasaPound si sono uniti alla protesta. “Vedere così tanta partecipazione a questo sit-in – afferma Matteo Rossino, responsabile provinciale CasaPound – fa capire come il Movimento cinque stelle sia ormai lontano dai cittadini. Non ne comprende le esigenze e i problemi, ma pensa a far cassa con l’aumento dell’orario della Ztl”. “Non solo sono incapaci di risolvere i problemi di Torino – aggiunge – ma si impegnano per crearne di nuovi. Questa è l’ennesima trovata per affossare l’economia delle piccole imprese favorendo le grandi multinazionali. L’unica cosa buona che Appendino può fare per Torino è dimettersi”.

LA SINDACA NON HA IL POLSO DELLA SITUAZIONE

“La sindaca – aggiunge il coordinatore regionale del movimento, Marco Racca – non ha più il polso della situazione, e i suoi assessori sono anche peggio. Dall’aumento delle strisce blu agli assurdi limiti alla circolazione non fanno che trovare escamotage per fregare i torinesi: l’unica cosa ‘Chiara’ è la volontà di mettere le mani nelle tasche dei contribuenti”.