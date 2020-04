I tormenti del bomber: Higuain e i dubbi sul ritorno in Italia

Il Pipita preoccupato per le condizioni di mamma Nancy e per i rischi legati al Covid-19 in Italia: il futuro alla Juve è un rebus

È andato via dall’Italia lo scorso 19 marzo, tra le polemiche per quella discussa “fuga” da Torino che, nonostante le regolari autorizzazioni del club bianconero, è parsa a molti inopportuna. E ora voci sempre più insistenti ne mettono in dubbio il ritorno. Cosa farà Gonzalo Higuain?

Il Pipita, stando a quanto raccontano dal Sudamerica, non avrebbe intenzione di rientrare in tempi stretti a Torino per vari motivi. Le condizioni di mamma Nancy, anzitutto, che lotta contro un tumore in Argentina: proprio per starle accanto, l’attaccante della Juventus ha chiesto alla società di accordargli uno speciale permesso.

Anche la situazione sanitaria italiana preoccupa Higuain. Ci saranno le condizioni di massima sicurezza, in caso di ripresa? Sarebbe al riparo da ogni rischio, come magari lo sarebbe se giocasse in Argentina? Il bomber si fa spesso queste domande, mentre resta indefinita anche la sua situazione contrattale: l’accordo con la Juve scade nel 2021, le discussioni sul rinnovo sono da tempo a un punto morto.

In tutto questo, la Juve non ha ricevuto segnali “ufficiali” di malcontento o sfiducia. I contatti col calciatore sono quotidiani, dal Sudamerica non è arrivata alcuna richiesta specifica, neppure attraverso il suo agente, il fratello Nicolas. Ma non è stato concordato ancora un giorno per il ritorno, come ad esempio è stato fatto con Pjanic, atteso domani.

Insomma, i dubbi rimangono. Al rientro in Italia Higuain dovrebbe effettuare una nuova quarantena e sottoporsi a tamponi prima di raggiungere i compagni e di ricominciare gli allenamenti. In quali condizioni sarà? Avrà la voglia e le motivazioni per fare questi nuovi “sacrifici”? Se lo chiedono Agnelli, Nedved, Paratici, Sarri e tutti i tifosi bianconeri.