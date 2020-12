I TORMENTONI DI NATALE. Cantando con gli Wham e i Boombadash

“Can’t stop Christmas” canta Robbie Williams nel suo nuovo brano dedicato al Natale. E lo fa in modo provocatorio, come sempre d’altronde, perché si tratta di una sacro santa verità: il Natale non può fermarsi. Neppure se entra in gioco una pandemia. Ed è proprio la musica ad aiutare in questi giorni difficili e surreali durante i quali si ha così tanto bisogno di atmosfera. Dai contemporanei ai classici, ecco le hit natalizie trasmesse dalle radio torinesi, la melodia che, da Fedez ad Achille Lauro e Annalisa, passando per Boombadash e Ligabue ed Elisa, per poi tornare con il cuore pieno di emozioni agli Wham e a Mariah Carey accompagnerà gli ultimi acquisti, la telefonato a un amico, la video chat al parente più stretto.

«Con l’arrivo del Natale i manilosi hanno iniziato a richiedere i più grandi successi del periodo come “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey, “Last Christmas” degli Wham che si confermano sempre al primo posto – spiega Devis Maidò di Radio Manila – cui seguono Robbie Williams con “Can’t stop Christmas”, Achille Lauro e Annalisa con “Jingle Bell Rock”, “Cuore nero” dei Blind, “L’amore sublime” di Renato Zero, “Golden” di Harry Styles, “Contatto” dei Negramaro, “Don’t worry” dei Boombadash, “Scooby Doo” dei Pinguini Tattici Nucleari, “Volente o nolente” di Ligabue in feat con Elisa».

