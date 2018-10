Torna Archivissima, il festival degli archivi: nel 2019 supererà le barriere

Sul tema “#superalebbariere” prenderà il via il 12 aprile prossimo, a Torino, “Archivissima“, il festival dedicato agli archivi che l’8 giugno scorso ha concluso con successo la sua prima edizione e che per la seconda, in programma fino al 15 aprile 2019, annuncia alcune novità. A partire dalle date. “Abbiamo anticipato la rassegna al mese di aprile – spiegano gli organizzatori – per favorire il coinvolgimento sempre più attivo delle classi e dei ragazzi, i quali hanno avuto un ruolo importante nella passata edizione, e aprile è un mese più favorevole per le attività extracurriculari”.

LA COLLABORAZIONE CON IL POLO DEL ‘900

Di nuovo, poi, c’è la collaborazione con il Polo del ‘900, che diventerà il cuore della manifestazione, e l’idea di legare il festival ad un tema, in questo caso il superamento delle barriere. “Lo spunto – aggiungono – lo offrono tre importanti anniversari che si celebreranno il prossimo anno: la caduta del muro di Berlino del 1989, lo sbarco dell’uomo sulla Luna del 196, la pubblicazione del manifesto del Futurismo di Marinetti del 1909. Sono tre eventi che in qualche modo richiamano agli sconfinamenti e Archivissima 2019 vuole porre l’attenzione sulla necessità di unire, connettere, allargare lo guardo, favorire l’interrelazione tra luoghi, persone e storie”. Tornerà anche nella prossima edizione la ”Notte degli archivi”, che questa volta “sarà una notte itinerante”; inoltre verrà allestita una mostra negli spazi del Polo del ‘900.