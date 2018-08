Torna il Due Laghi Jazz Festival e si “regala” la star Tom Harrell

Il Due Laghi Jazz Festival di Avigliana compie venticinque anni e si regala Tom Harrell. Considerato tra i migliori artisti del jazz contemporaneo, il trombettista e flicornista nato nel 1946 ad Urbana, cittadina dell’Illinois, è atteso in provincia di Torino venerdì 31 agosto in una serata “all stars”, che vedrà sullo stesso palco di piazza Conte Rosso, il direttore artistico del festival Fulvio Albano dietro a sax tenore e soprano, Luigi Tessarollo alla chitarra, Aldo Zunino al contrabbasso e Greg Hutchinson alla batteria.

Vero fenomeno precoce del jazz, Harrell ha iniziato a suonare la tromba a tredici anni accompagnando molti grandi. Dall’“inventore” del be bop Dizzy Gillespie ai grandi maestri del piano e del sax moderno come Bill Evans e Lee Konitz. La vita privata di Harrell non è stata certo tra le più semplici. Servendosi anche dell’aiuto della musica il solista dell’Illinois ha potuto combattere e vincere la schizofrenia. Il concerto del 31 agosto sarà gratuito come tutti i live in piazza Conte Rosso. Da dopodomani, venerdì 24 agosto, fino a sabato 1° settembre, la kermesse nata dalla collaborazione tra Jazz Club Torino e Associazione Arsis, colorerà di note la cittadina lacustre. Cuore della manifestazione sarà piazza Conte Rosso ma, i live all’aperto saranno preceduti da una serie concerti nei locali.

Venerdì 24 agosto, ci sarà l’anteprima fuori porta con esibizioni ad Almese e Condove. Ad Almese l’apertura sarà tutta transalpina. Dalle 21,30, in piazza Martiri della Libertà, c’è il quintetto di Kristine Marion e Philippe Martell in “French’ment jazz”. A Condove il prequel sarà mercoledì 29 con la Jct Big Band. Sabato 25 agosto si aprirà il workshop di perfezionamento musicale intitolato “The art of jazz voice”, fino al 28 agosto. Ci sarà anche una mostra che celebra i venticinque anni della kermesse, dal titolo, “The Avigliana Jazz legacy”, nella chiesa di Santa Croce. E ancori alcuni live in altri spazi. Tra questi spicca il concerto di domenica 26 agosto al Giardino delle Rose per la presentazione del cd di Andrea De Martini, “Ottimo Massimo”. I concerti “en plein air” si aprono giovedì 30 agosto con Thomas Ferri Quartet e Joe Manganelli. Dopo l’esibizione di Tom Harrell, il 1° settembre sempre dalle 21,30, gran finale con il trombettista serbo Dusko Goikovic & The Italian Sax Ensemble. Ogni sera la musica prosegue con la jam session notturna per le vie della città (www.jazzfest.it).