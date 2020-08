Allerta gialla per temporali e calo delle temperature su tutta la regione. L’autunno anticipa i tempi in Piemonte: nelle prossime ore previsto un ritorno dal maltempo anche nel Torinese, come comunicato dall’Arpa.

Previsti nubifragi moderati sulle aree alpine e più forti in pianura. Picchi localmente forti fino alla tarda mattinata di domani con rischio di allagamenti ed isolati fenomeni di versante. Osservati speciali le zone della valle Orco, nel Torinese, e dalle Valle Po nel Cuneese.