Torna la neve, colpo di coda dell’inverno

Rapido calo delle temperature in questo fine settimana, previste precipitazioni anche a quota collinare

Ieri è iniziata ufficialmente la primavera, ma subito dovrà fare i conti con un inatteso ritorno dell’inverno. Inverno che in realtà si è avvertito solo a sprazzi su Torino e provincia, nelle scorse settimane, ma che si riprenderà la scena nel week end con una coda che potrebbe arrivare fino a lunedì, secondo le previsioni dell’Arpa Piemonte. E all’orizzonte ci sono pioggia, temperature in ribasso e anche neve, debole, fin verso i 300 metri sul livello del mare. Il cielo inizierà a diventare nuvoloso oggi, ma non sono previste precipitazioni nel Torinese e la quota neve è fissa a 1700-1800 metri.

Il tempo peggiorerà in maniera evidente domani con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Le piogge più intense sono previste nella mattinata, soprattutto a ridosso delle montagne, e si attenueranno lungo la giornata. Ma a colpire è anche la discesa significativa della quota neve che arriverà in serata ai 700 metri, con un balzo all’indietro di 1.100 metri, che verrà accompagnato da un calo generalizzato delle temperature.

Il maltempo dovrebbe contraddistinguere anche l’inizio della settimana con delle deboli nevicate nel primo mattino di lunedì sotto le quote collinari, attorno ai 300-500 metri di altezza, mentre il cielo rimarrà nuvoloso in pianura per tutta la mattinata, schiarendosi a tratti durante la giornata.