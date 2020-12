Torna la neve su tutto il Piemonte, imbiancata anche Torino

Dicembre con la neve. Anche a Torino dove per la prima volta, in questo scorcio di stagione, i fiocchi sono caduti abbondanti. Questa mattina, infatti, gli abitanti del capoluogo sabaudo si sono svegliati sotto una fitta nevicata, che sta “imbiancando” le auto parcheggiate, le strade ed i tetti delle case.

NEVICHERA’ TUTTO IL GIORNO

Le previsioni meteo parlano di cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate, sia pur deboli, sulla città della Mole che dovrebbero durare per tutta la giornata (sono previsti 3,8 cm di neve). La temperatura massima registrata oggi dovrebbe attestarsi sui 3°C, quella minima a 1°C, con lo zero termico a 417m.

CHIUSO IL COLLE DELLA MADDALENA

Nevica, in ogni caso, un po’ su tutto il Piemonte. Così a Vercelli e ad Asti. Il colle internazionale della Maddalena, tra la valle Stura (Cuneo) e la Francia, è stato chiuso in via precauzionale. Dal canto suo, l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha emesso una “allerta gialla” che questa volta riguarda tutte le pianure della regione, oltre alle zone prealpine e alpine dall’Ossola alla Valchiusella e, a sud, la valle Tanaro, l’Alessandrino e gli appennini.

ATTESI 10 CM DI NEVE SUL TORINESE

Per quanto concerne gli “accumuli”, complessivamente in pianura sono attesi 5-10 cm di neve sul torinese e 10-15 cm su astigiano, alessandrino e cuneese. Sui rilievi al confine con la Liguria si prevedono circa 30 cm di accumulo e oltre 50 cm su quelli settentrionali.

CRESCE IL PERICOLO VALANGHE

Previsioni meteo alla mano, dal pomeriggio la quota neve dovrebbe portarsi anche sulle zone collinari. E cresce, parallelamente, il pericolo valanghe, che a sud raggiungerà il grado di “marcato“, il terzo della scala europea (che arriva fino a 5).

DOMANI MATTINA BREVE TREGUA

Domani mattina, sabato 5 dicembre, dovrebbe esserci una breve pausa, ma poi, già nel pomeriggio, sono attese altre precipitazioni “deboli e diffuse”.

PIU’ DI DUE METRI DI NEVE FRESCA ATTESA IN QUOTA

Secondo le previsioni della Smi (la Società Meteorologica Italiana), in questa settimana l’altezza della neve fresca su alcune montagne potrebbe superare i 2 metri a quota 1.500.