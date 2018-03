Torna l’acqua in box e cantine: «Sembra una maledizione…»

FALCHERA In via Tanaro cittadini allarmati: «Devono intervenire prima che faccia danni»

Quando hanno visto l’acqua scorrere nei box e nelle cantine hanno pensato a una sorta di maledizione. Sei anni dopo l’incubo allagamenti, in quel caso causati dall’innalzamento della falda, i residenti di via Tanaro sono tornati a segnalare all’amministrazione un problema dai contorni ancora poco chiari. Al civico 11, per esempio, le prime infiltrazioni sono comparse per la prima volta tre-quattro mesi fa, per poi diventare quotidiane.

«Quell’acqua – sostiene Umberto, uno dei residenti autori della segnalazione – arriva dalla vicina bialera. Questa è l’unica cosa su cui abbiamo certezza». La prova si può tranquillamente vedere a occhio nudo lungo i campi che costeggiano gli edifici di Falchera. L’acqua della bialera, intubata in un canale di cemento lo scorso mese di novembre, ha prima “invaso” i prati del quartiere e poi, poco dopo, i box.

«Ma come sia arrivata quell’acqua nei garage noi non lo sappiamo – prosegue Aldo, un altro residente del quartiere – ma di certo vogliamo scoprirlo, prima che si verifichino altri danni. Abbiamo chiesto un preventivo per fare i lavori. Con i carotaggi potremmo scoprire le cause di questo principio di allagamento. E capire dove si trova il guasto, con un controllo lungo l’intero percorso della tubazione».

Problema che, al momento, non impedisce alle famiglie di recarsi nei box. Il contrario di ciò che accadeva anni fa quando il livello dell’acqua si alzava così tanto da causare l’allagamento di cantine, vani ascensori e garage. E persino della vecchia stazione Stura, prima dell’inizio dei lavori di riqualificazione che hanno cancellato i disagi.

«La cosa più importante – spiega il presidente della commissione di quartiere Falchera, Alessandro Avramo – è quella di evitare di sottovalutare questo campanello d’allarme. Farò del mio meglio perché si trovi una soluzione in tempi brevi». Nel quartiere si parla di possibili infiltrazioni e crepe nel condotto di cemento che avrebbero portato l’acqua a fuoriuscire dalla bialera, invadendo anche i seminterrati delle abitazioni di via Tanaro.

Ma è solo una ipotesi, al momento non ancora verificata dai tecnici. «Verificheremo al più presto la segnalazione dei cittadini – replica la coordinatrice all’Ambiente della circoscrizione Sei, Valentina Ciappina – e in caso di ulteriori problemi seguirà un sopralluogo per ripristinare la situazione originaria e capire le cause del fenomeno».