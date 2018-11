Torna il maltempo: allerta gialla sul settore appenninico del Piemonte

Ritorna il maltempo in Piemonte, dove per la giornata di venerdì sono annunciati cielo nuvoloso e piogge. Arpa, in particolare, prevede precipitazioni diffuse anche intense sul settore appenninico, al confine con la Liguria, per il quale è stato emesso l’avviso di allerta gialla.

Temperature in leggero calo in tutto il territorio regionale, con minime comprese tra gli 8 e gli 11 gradi e con massime tra 10 e 13 gradi. Quota neve prevista sui 1800-2000 metri. Moderati e localmente forti i venti, in particolare in montagna e con provenienza da sud.

Cielo grigio e piogge saranno protagonisti per tutto il fine settimana, di tenore tipicamente autunnale. Precipitazioni più o meno intense sono annunciate nella giornata di sabato, con timide schiarite a cominciare da domenica mattina.