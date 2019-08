Torna il maniaco di Parella. «Era nudo sotto il trench»

Torna l’incubo del maniaco nel quartiere Parella. Due ragazzine di 13 e 15 anni, domenica pomeriggio, stavano passeggiando tranquillamente in via Fabrizi verso piazza Bernini, quando improvvisamente un uomo sulla sessantina si è avvicinato e ha aperto l’impermeabile. «Era completamente nudo» raccontano le due minorenni che sono subito scappate via urlando.

La madre della 15enne, che chiameremo Patrizia, ha saputo dell’accaduto soltanto verso sera, quando la figlia è rientrata a casa. «Se me lo avesse detto prima di certo avrei chiamato le forze dell’ordine, ma a quell’ora chissà dov’era finito» protesta Patrizia che ha pubblicato il suo sfogo su Facebook come monito, ricevendo la solidarietà di tante donne del quartiere, infuriate per l’accaduto. Alcune delle quali raccontano di aver subito lo stesso tipo di affronto già in passato. «Qui i maniaci ci sono sempre stati – dice Stefania -, quando avevo 14 anni, si appostavano alla fermata del pullman di via Servais con tanto di impermeabile». Anche Antonella si ricorda i maniaci di Parella già più di trent’anni fa: «Tra gli anni Ottanta e Novanta li incontravo sui tram o nei giardinetti. Purtroppo questo quartiere è sempre stato così». Daniela ha apprezzato il post di Patrizia e ne farà tesoro: «Ho anch’io una figlia di 13 anni e d’ora in poi le dirò di stare più attenta quando esce di casa». «Non è la prima volta né sarà l’ultima – ribadisce Manuela -, quando andavo alle medie mi affiancavano spesso in auto e si masturbavano».

Una scena, quest’ultima, vissuta appena due anni fa da una ragazza 27enne residente in via Exilles che ci aveva raccontato l’accaduto e fatto l’identikit del maniaco. «Un uomo con la barba e capelli brizzolati a bordo di una vecchia Y10 rossa». In quell’occasione, l’uomo aveva cercato di adescare la ragazza chiedendo banali indicazioni stradali, e poi l’aveva seguita tenendole gli occhi iniziando a masturbarsi. «Quando mi aveva chiesto di salire in macchina – racconta la giovane – l’avevo insultato pesantemente e per fortuna se n’era poi andato. Subito dopo però avevo denunciato il fatto ai carabinieri».