Tornano i blocchi auto dal 4 gennaio. Si fermano 400mila auto e furgoni

Stop ai veicoli euro 4 a partire dal 4 gennaio. La misura tocca 140.900 mezzi presenti nell’area metropolitana di Torino; 340mila, più altri 75mila pesanti in Piemonte. È quanto stabilito dal Protocollo siglato dalle Regioni della pianura padana che, oltre a Torino, tocca i comuni di Beinasco, Borgaro, Cambiano, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano.

Inizialmente previsto per il primo ottobre di quest’anno, il blocco è stato rinviato a causa della pandemia al 4 gennaio 2021 e, per gli euro 5, entro la fine del 2025.

Da Palazzo Lascaris poi puntano tutto su “Movi In” che, sul modello dell’analogo progetto della Lombardia, metterà in campo per le auto più inquinanti una scatola nera per contabilizzare i chilometri percorsi.

