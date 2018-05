Tornano i camper davanti al camposanto

«Chiedono l’elemosina o arrivano anche ad aprirti l’auto, in cerca di qualche moneta» raccontano le persone che si recano in visita ai propri cari al cimitero Parco di strada del Portone e via Pancalieri. E in effetti ci risiamo: gli zingari si sono di nuovo impossessati dell’area di sosta del cimitero.

Da diversi giorni un gruppo di nomadi, con camper e potenti vetture al seguito, bivacca nell’ampio parcheggio dove la polizia municipale ha effettuato, nei mesi, numerosi controlli e sgomberi. Purtroppo la presenza dei nomadi di fronte al camposanto della zona sud della città non è una novità, come testimoniato dalle condizioni in cui giace la vicina bialera.

Quest’ultima è invasa da cumuli di rifiuto visto che i nomadi sono soliti sfruttare il piccolo corso d’acqua artificiale come una sorta di discarica, buttando così, qui, la propria immondizia. «All’interno dei due piazzali di sosta – raccontano alcuni cittadini – c’erano diverse decine di camper con automobili al seguito».

Sul caso del Parco e di via Olivero, altro feudo rom, è intervenuto il capogruppo della Lega Nord in Sala Rossa, Fabrizio Ricca, autore di un sopralluogo. «Abbiamo bisogno di tutta la volontà dell’amministrazione per sgomberare l’area – dichiara Ricca – e torniamo a ripetere che bisogna negare a quelle carovane l’accesso al parcheggio».