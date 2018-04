Tornano i meccanici abusivi. Officine mobili per la strada

Nel settore dell’autoriparazione dilaga senza sosta l’abusivismo. E chi abita a Torino, soprattutto in periferia, lo sa molto bene.

Nuovi meccanici abusivi, infatti, sono stati pizzicati tra corso Giulio Cesare e via Aosta. In corso Brescia. L’ultima officina mobile utilizzata per nascondere gli attrezzi del mestiere è stata scoperta da un residente di zona Aurora, che affacciato dal suo balcone ha ripreso gli inguaribili furbetti “kabu kabu”.

Il meccanico abusivo di turno è stato immortalato con le mani nella marmellata, o meglio nel motore di una macchina. E scovarli, tuttavia, non è poi così complicato. Basta un’auto in panne e la giusta telefonata per vederli sbucare da qualche furgone con tuta rossa o blu e l’apposito tesserino fasullo in mano.

L’ideale per un check up a basso costo al proprio veicolo. Tutto purché nei paraggi non ci sia una pattuglia della municipale in servizio. Le attività in nero dei falsi meccanici, però, non danneggiano solo le piccole imprese del settore ma anche l’ambiente.

Proprio gli irregolari sono solite smaltire materiali inquinanti come oli esausti e vecchie batterie dove capita, a fianco di un bidone o dentro un tombino.

«Questi extracomunitari che riparano le macchine buttano l’olio in mezzo alla strada – rivela un residente del quartiere -. Servono dei controlli perché sporcano di continuo e buttano i pezzi che non servono nella spazzatura».

Negli ultimi anni, tuttavia, la polizia municipale è intervenuta più volte per multare i furbi che operano senza sosta tra Aurora, Barriera di Milano e Porta Palazzo. Ad alcuni, pizzicati con le mani nel sacco, sono state anche sequestrate e confiscate le attrezzature e gli strumenti di lavoro. Oltre alle multe per l’esercizio non autorizzato dell’attività di autoriparatore.

«Speriamo – conclude il capogruppo di FdI della circoscrizione Sette, Patrizia Alessi – che si possa multare anche questi nuovi “kabu kabu”».