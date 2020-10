TORNANO LE DISCOTECHE AL CHIUSO. Karaoke, live e dj set al posto dei balli

Serate musicali anche al Big, al Bamboo, al Pick Up e al Tabata, apertura a rischio per Audiodromo di Moncalieri e Centralino

Di necessità virtù. E’ la frase che in questi lunghi mesi deve essere rimbombata nella mente dei gestori delle discoteche invernali torinesi che, dopo avere visto svanire nel nulla l’incasso di un’intera stagione, quella passata, si stanno preparando adesso a salvare il salvabile della prossima. Se rimane rigorosamente vietato ballare, nessuno ha impedito alle piste più note della città di riaprire i battenti in queste settimane “inventandosi” serate musicali sempre nuove e diverse nel rispetto dei limiti imposti dai vari Dpcm. E, scampato il pericolo, almeno per ora, di una chiusura anticipata alle 23, sono tanti i progetti dei signori della notte.

«Dopo una serata di prova in programma il 16 ottobre, il 24, finalmente, inaugurerò il Le Roi Musichall – spiega lo storico gestore insieme con Luciana De Biase, Toni Campa – io non mi arrendo, non posso e non devo farlo, per il mio pubblico. Sì, non si potrà ballare, forse per tutto il 2021, ma in compenso si potrà ascoltare il concerto dedicato a Ennio Morricone da parte della Grande Orchestra Italiana del maestro Simone Mezzapesa».

