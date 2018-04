Tornano le fiamme in Val Susa: brucia il monte Musiné. Il fuoco minaccia i boschi

Tornano le fiamme sul Monte Musiné, sulle alture di Caselette, in Valle di Susa. Il rogo è divampato in un’area di sterpaglie e da lì sta minacciando i boschi; le squadre di vigili del fuoco sono sul posto, impegnate nelle operazioni di spegnimento dell’incendio. I pennacchi di fumo sono visibili anche dal centro di Torino.

A FINE OTTOBRE IN CENERE 7 MILA ETTARI DI BOSCO

A fine ottobre, una serie di devastanti roghi ridusse in cenere oltre 7mila ettari di bosco in tutto il Piemonte; proprio la Valle di Susa risultò tra le zone più colpite.