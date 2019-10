Tornano in mille per il solito rave: «Mi hanno distrutto le colture»

Nel momento clou della festa erano un migliaio, con casse che sparavano al musica a volume alto, disturbando il sonno di persone di diversi Comuni (Villafranca Piemonte, Cavour e Vigone). Il popolo dei rave, sabato, ha di nuovo preso di mira un terreno della frazione di Zucchea, vicino al Torrente Pellice, di proprietà privata. Zucchea ha la particolarità di essere un luogo immerso nelle campagne e a cavallo fra più paesi, questa sua posizione pare piacere ai raver. Già l’anno scorso, il 14 e 15 luglio, centinaia e centinaia di giovani si erano dati appuntamento a Villafranca Piemonte, a cento metri dal confine con Vigone, proprio sullo stesso terreno, per una festa a base di musica, droga e alcol, danneggiando l’erba che serviva a fare il fieno. Tutto era stato studiato nei dettagli: c’era anche una navetta che portava i partecipanti da Torino Porta Susa a Zucchea.

Stavolta, l’organizzazione era diversa, come testimonia il proprietario del terreno, che abita poco distante dal luogo del party non autorizzato: «Sono andato alle 8 del mattino per parlare con loro e far presente che stavano occupando un mio terreno. Ho chiesto loro se fossero gli stessi dell’anno scorso e mi hanno detto di “no” e che venivano in prevalenza da Brescia». Una domanda non casuale, perché gli organizzatori dell’altra volta gli avevano chiesto se potevano tornare, visto che si erano trovati davvero bene.

Il proprietario si è anche lamentato con vigore: «Gli ho chiesto cosa avrebbero fatto se io fossi entrato in casa loro, senza dire nulla, per far festa e loro mi hanno risposto che credevano che quel terreno fosse demaniale e non di proprietà privata». I carabinieri sono intervenuti nella notte e, all’1.30, quando la festa era nel vivo, hanno contato un migliaio di partecipanti. Molti di loro hanno lasciato il rave proprio durante la notte, tanto che, al mattino, quando il proprietario è andato a incontrarli, ne sono rimasti soltanto duecento. Entro le 21 di domenica, poi, tutti si sono allontanati. Nel frattempo una pattuglia dei carabinieri di Villafranca Piemonte ha fermato i giovani che lasciavano la festa abusiva percontrolli e per registrare i loro documenti. Nel 2018 erano partite 200 denunce all’autorità giudiziaria per invasione di terreni.