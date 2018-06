Tornano piogge e temporali a Torino e in Piemonte. Temperature in calo

Meteo capriccioso. Dopo il caldo, tornano piogge e temporali, ma solo al Nord con la colonnina di mercurio in calo. A Torino, già per oggi le previsioni meteo prevedono una giornata caratterizzata da pioggia e temporali, con temperature registrate intorno ai 16 gradi la minima, e di 19 la massima. Nel dettaglio: rovesci o temporali nel capoluogo piemontese sono attesi al mattino e al pomeriggio, nubi sparse alla sera.

MERCOLEDI’ NUOVA FASE DI MALTEMPO

Anche per mercoledì si prevede una nuova fase di maltempo con instabilità più diffusa al Settentrione e in Sardegna con fenomeni sparsi al mattino per lo più concentrati a ridosso delle Prealpi. Nel pomeriggio l’instabilità riguarderà ancora il settore alpino ma con interessamento anche delle pianure del Piemonte, della Lombardia e del Triveneto, in forma più localizzata anche Emilia e Liguria.

TEMPERATURE IN LIEVE CALO NEL NORDOVEST

Temperature in lieve calo nelle massime al Nordovest, in Sardegna, Puglia e sul settore ionico. Venti in prevalenza deboli. Giovedì l’avvicinarsi di un nuovo vortice dalla Spagna determinerà condizioni di instabilità principalmente al Nordovest e in Sardegna, con successivo coinvolgimento venerdì del resto del Centro-nord. Ancora una volta il Sud rimarrà ai margini di questo passaggio instabile.

SITUAZIONE MIGLIORA NEL FINE SETTIMANA

Le temperature giovedì tenderanno ad aumentare in seguito all’arrivo di correnti calde meridionali, mentre venerdì avremo dei cali su Emilia Romagna, Centro e basso Tirreno. Nel fine settima il vortice di bassa pressione dovrebbe allontanarsi verso i Balcani favorendo un miglioramento del tempo anche al Centro-nord.