Tornare ad abbracciarsi anche con il virus. Una “camera” con teli in nylon nelle Rsa

Vedersi e parlarsi alle volte non basta. C’è, dentro ognuno, quella voglia di stringersi in un abbraccio che le norme anticontagio ci vietano e che nelle Rsa è ancora più vietato. Anziani e malati soli da una parte, parenti intristiti e preoccupati dall’altra: ogni struttura in qualche modo ha cercato di superare questa barriera, provando a rendere possibili gli incontri, in condizioni di sicurezza.

Dapprima sono stati gli schermi di plexiglas in stile parlatorio, adesso la plastica, il nylon diventano l’elemento che può coniugare sicurezza e necessità affettive. Un telone di nylon a separare il paziente, il degente di una Rsa dal parente: per potersi vedere, toccare, anche se sfiorando plastica anziché la pelle. E nel telone, due “maniche” realizzate appositamente perché il famigliare in visita possa stringere il proprio caro.

L’hanno già chiamata «camera degli abbracci» ed è utilizzata per esempio in Veneto, con primi esperimenti anche in Lombardia e la Liguria che sta pensandoci. In Piemonte la cosa più simile è a Reano, Qui è stata realizzata una vera e propria “casetta”, con le strutture gonfiabili dei giochi per bambini che si vedono nelle fiere. All’interno, il telone a tenuta stagna a separare le persone, che possono incontrarsi senza rischi al di fuori della struttura. L’idea è della Sport Promotion, azienda specializzata in gonfiabili pubblicitari e mongolfiere. Un’azienda che, in crisi per la pandemia, ha trovato un’idea che diventa anche benefica. E gli ordini, a quanto pare, cominciano già ad arrivare.

Idea di cui si è parlato anche nel webinar di ieri “Rsa, un dialogo fra il mondo della salute e dell’edilizia”, organizzato da Home, Health & Hi–Tech, dove in un confronto tra medici e architetti si sono cercate le soluzioni per migliorare le condizioni delle Rsa, a partire da innovativi sistemi di ventilazione, fino alle risorse tecnologiche, o al caro vecchio nylon.