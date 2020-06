Toro, tutto in 72 ore. Una partenza sprint oppure rischia grosso

Si cerca il filotto, possibilmente subito, per non rischiare di finire in un vortice che diventerebbe fin troppo pericoloso. Non è una vera e propria tabella per la salvezza, semplicemente c’è voglia e bisogno di cambiare rotta fin dal principio. Anche perché il calendario della ripresa, almeno all’inizio, dà una mano, mentre poi cominceranno le sfide proibitive. E il cammino di Belotti e compagni, che non vincono dal 12 gennaio scorso contro il Bologna e nel girone di ritorno hanno sempre e soltanto perso (ruolino peggiore di tutti), potrebbe delinearsi già nelle prime due gare. Parma e Udinese, entrambe all’Olimpico Grande Torino e nel giro di 72 ore, rappresenteranno una fetta importantissima di salvezza. Il 20 giugno contro i ducali (alle ore 19.30, diretta su Sky), sfida inaugurale della “serie A, parte seconda”, e tre giorni dopo i friulani (alle ore 21.45, diretta su Sky), sempre tra le mura amiche, sono due partite da dentro o fuori. Servono sei punti, a tutti i costi: non sarà facile, anche perché la formazione di Moreno Longo è una delle squadre ad essere ferma da più tempo. L’ultima apparizione dei granata risale al 29 febbraio scorso, quando verrà dato il fischio di inizio di Toro-Parma saranno passati 112 giorni. Ma non si può sbagliare, né contro i gialloblù e nemmeno contro i bianconeri. E il tecnico punta a una partenza in stile Mazzarri.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++