Toro al cardiopalma a Verona: 1-0 al Chievo, decide Zaza nei minuti finali

Il Torino torna finalmente a vincere: 1-0 al Chievo al Bentegodi in una partita bloccata, che sembrava diretta verso lo 0-0. I tre punti li regala Simone Zaza, al primo gol in campionato con la maglia granata, con una zampata decisiva a due minuti dalla fine.

LA PARTITA

Il primo tempo è a dir poco noioso: nulla accade sia da una parte che dall’altra, portieri poco impegnati e gioco soporifero. Nel secondo tempo però la partita cambia: il Toro fatica in avvio di ripresa, mentre i clivensi giocano meglio, sfiorando il gol al 49′ con Leris. E’ mister Mazzarri a dare la scossa ai suoi, con un cambio che risulterà decisivo. Al 59′ fuori Edera e dentro Zaza, alla caccia della prima rete stagionale. E pian piano il Torino troverà coraggio e inizierà a far male: prima Belotti e poi Aina creano occasioni pericolose. Sarà poi assalto e all’88’ Berenguer pesca l’ex Valencia, che insacca con un guizzo in anticipo sul difensore avversario: 1-0. Il Chievo crolla rischia di subire anche il 2-0: Iago Falque se lo divora a due passi dalla porta, ma il risultato non cambia: dopo tre risultati non soddisfacenti finalmente gli uomini di Mazzarri possono festeggiare i tre punti.

IL TABELLINO: CHIEVO-TORINO 0-1

Marcatore: 88′ Zaza.

Chievo: Sorrentino; Cacciatore, Rossettini, Barba, Depaoli; N. Rigoni, Radovanovic, Giaccherini (77′ Hetemaj); Birsa (68′ Meggiorini), Leris; Djordjevic (46′ Stepinski).

A disp. Semper, Seculin, Bani, Tanasijevic, Bostjan, Jaroszynski, Kiyine, Pucciarelli, Pellissier. All. D’Anna.

Torino: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri (35′ Berenguer), Meité, Rincon, Aina; Soriano (80′ Iago Falque), Edera (59′ Zaza); Belotti.

A disp. Ichazo, Rosati, Bremer, Djidji, Baselli, Parigini, Lukic, Damascan. All. Mazzarri. Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Note. Ammoniti: N’Koulou (T), Rossettini (C), Radovanovic (C), Aina (T), Rincon (T), Stepinski (C).