Toro, ancora striscioni all’esterno del Filadelfia: nel mirino non solo Cairo

Monta ancora la contestazione tra i tifosi granata alla vigilia del drammatico confronto salvezza che attende l’undici di Longo domani sera contro il Genoa (ore 19.30) allo stadio Olimpico Grande Torino.

Tre gli striscioni dal contenuto eloquente esposti in giornata all’esterno del Filadelfia, lato via Spano, proprio in prossimità dell’ingresso del parcheggio sotterraneo riservato ai calciatori.

“Il Toro è la leggenda, voi la vergogna”, il testo del primo. “Basta, Cairo vattene”, il secondo. “Non meritate questa maglia gloriosa”, il terzo. Se prima soltanto il presidente era nel mirino dei tifosi, insomma, adesso nel calderone ci sono proprio tutti.