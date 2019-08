Toro in ansia per Zaza: trauma al ginocchio sinistro. Tre granata convocati da Mancini

C’è apprensione in casa Toro per le condizioni di Simone Zaza, uscito per infortunio nel finale del match di Europa League di ieri sera sul campo del Wolverhampton. Come rende noto il club granata attraverso una nota sul suo sito ufficiale, l’attaccante ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

“Nelle prossime ore seguiranno ulteriori indagini e un consulto specialistico”, ma la presenza di Zaza in campo contro l’Atalanta nel prossimo match di campionato è da considerarsi a rischio.

Intanto sono state ufficializzate dal Ct Mancini le convocazioni per le sfide di qualificazione ai prossimi Europei contro Armenia e Finlandia. Del gruppo dei 26 azzurri fanno parte tre giocatori del Torino (Sirigu, Izzo e Belotti) e tre della Juventus (Bonucci, Chiellini e Bernardeschi).