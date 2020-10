Toro, caccia a Belotti: per fermare Mourinho subito rinnovo a vita

Dalle parole, il direttore tecnico Davide Vagnati vuole passare ai fatti. «Mi auguro che Belotti possa restare qui a vita» diceva al termine della chiusura del calciomercato, richiamando le sue stesse parole di qualche settimana prima. Perché la priorità, ora che la finestra estiva di trattative si è chiusa, è prolungare il contratto del Gallo: «Finito il mercato, potremo parlare con Belotti per il rinnovo: e c’è una porta, ma un portone aperto per lui» un altro dei passaggi chiave del “Vagnati pensiero” dello scorso agosto. Ora i tempi sono maturi, anche perché da via Arcivescovado hanno avuto un’ulteriore conferma di quanto Belotti piaccia in giro per l’Europa. L’ultimo a provarci, in ordine di tempo, è stato il Tottenham, ma dal club hanno rifiutato i circa 50 milioni messi sul piatto dagli Spurs. Già per le prossime settimane sono previsti i primi contatti tra la dirigenza e l’entourage del giocatore, mentre Belotti proverà a risollevare la squadra da un avvio di campionato da incubo: lui ha segnato due reti, la doppietta contro l’Atalanta, ma nelle prime due gare sono arrivate altrettante sconfitte.

