Il Toro cade di nuovo: la Fiorentina vince 2-0

Dopo la vittoria contro il Genoa, il Torino cade di nuovo. All’Artemio Franchi la Fiorentina s’impone 2-0, con un gol per tempo. I padroni di casa passano in vantaggio dopo 2 minuti dall’inizio del match con l’autogol di Lyanco, al 30’ della ripresa il raddoppio firmato Cutrone su errore di Meitè. Con la sconfitta del Lecce terzultimo in classifico sul campo del Grifone, i granata mantengono 8 punti di vantaggio sui salentini.