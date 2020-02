Toro in caduta libera: così la rosa si svaluta

I risultati sportivi viaggiano a braccetto con quelli economici. E così, con il Toro in piena crisi, anche il valore dei cartellini dei giocatori è in calo vertiginoso. In primis quelli dei difensori, pezzi pregiati un anno fa che oggi, complice ovviamente tutta un’organizzazione che non funziona, si ritrovano con il fardello di 42 gol subiti, meglio soltanto di Lecce e Genoa.

IN PICCHIATA

Emblema di questo tracollo sono Izzo e Nkoulou, top player durante la scorsa stagione e ora in difficoltà enorme: se la Roma, in estate, era pronta a fare follie mettendo anche oltre 20 milioni sul piatto, adesso il loro valore si è quasi dimezzato. E per l’ex Genoa, c’è anche un Europeo a rischio che, giocoforza, ne ridurrebbe ulteriormente il prezzo. Per non parlare di Aina e Meité, da rivelazioni a delusioni.

La plusvalenza sull’esterno, riscattato per 10 milioni, a oggi sarebbe impossibile, mentre il centrocampista è diventato una seconda scelta con prestazioni in netto calo. Figurarsi poi Verdi e Zaza, due dei colpi più importanti dell’era Cairo, acquistati per 50 milioni complessivi e adesso decisamente al ribasso. E Belotti? I 100 milioni di euro di tre anni e mezzo fa sembrano, obiettivamente, un’eresia. Il suo valore si è dimezzato, mentre quello di Sirigu è in aumento: ma il portiere, ormai, va per i 34 anni…

«CE LA FAREMO»

Trecento tifosi, poco entusiasmo ma soliti applausi per Longo: è andata così la ripresa dei lavori di ieri al Fila. E dagli spalti è arrivata anche un’esortazione verso l’allenatore: «Dagli una svegliata!» l’invito di un granata all’ingres – so in campo del tecnico; «Ce la faremo, non ti preoccupare» la sua pronta risposta. Poi, lavori forzati su intensità e fiato, perché da sudare per mantenere i ritmi richiesti da Longo. Prima con il pallone, in spazi ristretti per migliorare la tecnica e aumentare il giro del motore, poi ripetute di allunghi, perché sabato contro la Sampdoria si sono visti tutti i limiti della tenuta atletica. Alla partitella finale, invece, ovazione per il Gallo Belotti, autore di una doppietta impreziosita da una perla in rovesciata. De Silvestri ha una lieve distorsione alla caviglia, per Zaza e Baselli solo il riscaldamento insieme ai compagni: entrambi hanno poi proseguito con il preparatore Solustri, ma soprattutto per l’attaccante c’è ottimismo circa un recupero in vista di Milano.