Il Toro e il Cagliari provano lo scambio Pavoletti-Zaza. C’è Lerager per la mediana

Anche con il cambio di allenatore, Simone Zaza resta comunque in partenza. E, anzi, è proprio nelle ultime ore che la trattativa per una sua cessione è entrata nel vivo: Torino e Cagliari sono in contatto, i sardi sono pronti a mettere sul piatto una pedina che ai granata interessa eccome. È quel Leonardo Pavoletti di cui si era parlato già qualche settimana fa, intenzionato a lasciare la Sardegna e in cerca di offerte. La Juventus è una suggestione destinata a rimanere tale così come l’Inter, le altre proposte non convincono il classe 1988: quella del Toro, invece, sì, per un giocatore in cerca di rilancio dopo la doppia lesione al legamento crociato del ginocchio e appena cinque partite da titolare in questo girone di andata. È fuori dai piani di Eusebio Di Francesco, anche se l’allenatore rossoblu è a forte rischio esonero, così come il club di via Arcivescovado ritiene tutt’altro che incedibile Simone Zaza.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++