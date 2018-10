Toro, Cairo va all’attacco: “Convinto del Var ma assurdo non utilizzarlo. Ci mancano 3 punti”

“Il Torino mi soddisfa, abbiamo 12 punti, siamo a tre punti dalla Champions e su otto gare in quattro ci hanno fatto arrabbiare perché macchiate da errori, con la Roma…poi il clamoroso gol annullato da Valeri a Berenguer, il gol dato al Frosinone che non c’era e l’espulsione non data a Koulibaly. Oggi dico che il Toro sarebbe a 15 punti a pari merito con la Lazio. Mi fa arrabbiare il fatto che non venga utilizzata la Var. Assurdo che ci sia e non la utilizzino. Ti aiuta a decidere, il fatto di voler non andare alla Var da parte di un giovane arbitro ma anche di un internazionale mi sembra incredibile, quattro gare su otto sono importanti, il tema qui è grave”. Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, intervenendo a “Radio Anch’Io Sport”, parlando dei torti, a suoi dire, subiti dai granata.

VAR? PERCHE’ NON FARE COME IL VOLLEY

“Sono paziente e capisco che ci voglia del tempo per capire bene la Var, ma ci credo talmente tanto che vorrei estenderla come nella pallavolo alla richiesta delle squadre, almeno una volta a partita. Abbiamo degli arbitri molto bravi e professionali, ma dico come si fa se penso a Valeri che fischia nell’istante in cui la palla entra in porta, non mi capacito”, ha sottolineato Cairo. “Fare passi ufficiali? Non ho mai chiamato nessuno, è giusto che le cose avvengano in trasparenza, alla luce del sole. E poi più ufficiale che dire pubblicamente di utilizzare maggiormente la Var coinvolgendo una volta a partita anche l’allenatore delle due squadre, se vuole essere raccolta credo ci siano persone che siano in grado di cogliere le sfumature, figuriamoci una dichiarazione così aperta”.

LOTTARE PER LO SCUDETTO? COMPLICATO

“Lottare per vincere lo scudetto? Io sono ambizioso e ho sempre cercato di puntare al massimo, ma vincere uno scudetto non è una cosa facile. Quando hai un fatturato, da cui derivano gli investimenti, che è un quinto della Juve, per fare la stessa cosa, è complicato, c’è un grave handicap. Senza contare che ci sono il Napoli, Inter, Milan, Roma che fatturano molto di più di noi. Devi competere con gente brava e che ha risorse molto maggiori, quindi è molto difficile” ha poi aggiunto il presidente del Torino. “Noi dobbiamo cercare di migliorare ogni anno e poi vedremo dove riusciremo ad arrivare, ma la componente economica è importante. C’è una statistica che dice che gli scudetti vinti sono direttamente proporzionali a quanto spedi di ingaggi. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo cercare di fare meglio tutte le stagioni”, ha aggiunto il patron granata.

MERCATO? NON CI STIAMO PENSANDO

In tema di mercato, Cairo ha poi precisato: “bloccato Lazzari della Spal? Non stiamo pensando al mercato che verrà. Abbiamo in quel ruolo altri giocatori, non stiamo bloccando nessuno anche se è un gran bel giocatore”.

BELOTTI? PUO’ DARE UNA MANO ALLA NAZIONALE

Cairo ha parlato anche del “gallo” Belotti, non convocato da Mancini per le due partite della nazionale in programma mercoledì e domenica: “Credo che il ct stia facendo una selezione ad ampio raggio per vedere e provare tutti. In questo caso ha scelto altri invece di Belotti. Lui deve semplicemente lavorare bene come sta facendo. Resta a allenarsi con Mazzarri e la squadra, sta facendo bene, deve continuare a fare gol. Sono convinto che Belotti può fare un bellissimo campionato e dare una mano alla Nazionale“.