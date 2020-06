Toro, carica Longo. «Serve autostima». Ma si ferma Verdi

Fiducia e autostima, ma soprattutto capacità di adattamento: senza questi tre ingredienti, salvarsi sarà difficile. Ed è proprio questa la strada tracciata da Moreno Longo per portare il suo Toro fuori dalle sabbie mobili della retrocessione. «Dobbiamo ritrovare l’autostima che avevamo perduto: abbiamo potenzialità per poterci esprimere in maniera diversa rispetto alle ultime uscite – le parole dell’allenatore rilasciate al canale ufficiale del club di via Arcivescovado – e dobbiamo pensare positivo: sarà fondamentale trovare fiducia in noi stessi attraverso le prestazioni che arriveranno già dalla partita contro il Parma. Ma dovremo fare attenzione, sono molto più attrezzati rispetto agli ultimi anni e giocano allo stesso modo in casa e in trasferta, hanno un’identità precisa». Dodici giorni alla sfida contro i ducali che riaprirà ufficialmente la Serie A, un campionato stravolto che può ancora regalare tante sorprese: «Tutti saremo alla pari, ogni squadra sarà nelle stesse condizioni -ha aggiunto Longo a Torino Channel – ed è normale e comprensibile che ci saranno delle difficoltà, è una situazione completamente nuova: i miei ragazzi, però, non devono prenderlo come un alibi».

