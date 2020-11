Toro, c’è anche l’ufficialità. Singo blindato fino al 2023. «Sento la fiducia di tutti»

Singo e il Toro insieme fino al 2023: ieri è arrivata l’ufficialità del prolungamento di contratto del gioiellino ivoriano. Il club di via Arcivescovado lo ha annunciato nel tardo pomeriggio di ieri, specificando anche l’opzione per la stagione successiva. «Ringrazio il direttore Vagnati, il mio procuratore e soprattutto il presidente Cairo, ha dimostrato fiducia in me e mi ha portato al rinnovo» le dichiarazioni del classe 2000 rilasciate ai canali ufficiali della società. E Singo non si accontenta ancora: «Vedremo cosa ci riserverà il futuro, io sto lavorando per ritagliarmi spazio tra i titolari – ha continuato l’esterno difensivo – e non è semplice, ma con l’abnegazione posso riuscirci: all’inizio è stato difficile, ma ora si vedono i frutti del mio impegno». Eccome, se si vedono: contro il Lecce in coppa Italia e a San Siro nell’ultima giornata le prestazioni più brillanti, con tanto di rigore conquistato contro l’Inter, e il valore del suo cartellino continua a lievitare. Il tecnico Giampaolo sta riuscendo nella missione di esaltare le sue caratteristiche da esterno, che sia in una difesa a quattro o in un centrocampo a cinque: «Io mi trovo bene in tutti i ruoli, posso fare il centrale o il terzino – ha aggiunto Singo – e tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno dato ottimi consigli: ho ascoltato in particolar modo quelli di Coppitelli e Mazzarri». Il suo sogno, però, riguarda il suo paese: «Spero di raggiungere la nazionale, è la mia grande ambizione da quando sono bambino» ha rivelato l’ivoriano.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++