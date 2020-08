Toro, c’è Giampaolo. «Qui per costruire ma datemi tempo»

La parola tempo è stata quella più gettonata e inflazionata nella prima conferenza stampa di Marco Giampaolo al Toro. Quel tempo che non ha avuto al Milan «sette partite sono troppo poche per giudicare», dice. Quel tempo che ricomincia al Toro, sperando di averne di più per plasmare la sua creatura.

Marco Giampaolo, finalmente il Toro…

«Siamo stati vicini più volte è vero ma erano tempi diversi. Sono arrivato in una società storica. Di solito non mi informo troppo… Ma questa volta sono stati in tanti a messaggiarmi e a chiamarmi. Mi hanno detto tutti: «Guarda che il Torino è una cosa diversa…». Mi hanno spiegato che il Toro è il Toro ma ora devo viverlo per capirlo a fondo. Qui si respira la storia e la grande passione».

Avrà poco tempo a disposizione per voltare pagina, per imporre la sua mentalità di gioco

