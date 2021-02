Toro, Covid e Cagliari. «Non cerchiamo alibi. E’ ora di concretizzare»

Il conto dei positivi granata al Covid è salito a tre, proprio alla vigilia di una sorta di spareggio salvezza a Cagliari. Oltre a Sanabria, il quale non è riuscito ancora a negativizzarsi dopo tre settimane di isolamento in albergo, all’ultimo giro di tamponi sono risultati contagiati altri due giocatori. «Non cerco alibi, auguro loro una pronta guarigione – dice il tecnico Davide Nicola – e ho fatto una battuta, ringraziandoli perché mi avevano tolto un paio di dubbi di formazione». In mattinata i granata si sottoporranno ad altri test, intanto è scattata la cosiddetta “bolla”. Nella testa di Belotti e compagni, però, deve esserci soltanto la sfida contro i rossoblu di Eusebio Di Francesco: è vietato perdere, altrimenti si finirebbe tra le ultime tre.

Nicola, oggi sarà un mese di Toro: su cosa deve ancora migliorare la sua squadra?

«Sono già soddisfatto di ciò che sto vedendo, ora dobbiamo imparare a concretizzare al meglio le occasioni che creiamo. Contro il Cagliari sarà un altro step migliorativo per noi, lottano per il nostro stesso obiettivo e hanno una rosa importante: ma anche noi ce l’abbiamo, ne siamo convinti, e sono due squadre che per tanti motivi non sono riuscite ad esprimersi».

