Toro-Crotone, Giampaolo: “Partita difficile ma intelligente, 15 giorni fa l’avremmo persa”

La reazione del tecnico dei granata nel post-partita: "Risultato che non ci deve far recriminare"

Marco Giampaolo guarda fiducioso al futuro e non fa drammi dopo il pareggio del suo Torino contro il Crotone (0-0). Il tecnico ha parlato ai microfoni di Torino Channel e Sky nel post-partita.

“Era una partita difficile – ha detto l’allenatore -, non è un risultato che ci deve far recriminare o perdere fiducia. I ragazzi hanno giocato con responsabilità, contro una squadra migliore sul piano fisico. Tutto sommato abbiamo fatto una partita intelligente”.

“Siamo arrivati dopo 5 gare in 14 giorni, la condizione dei nostri giocatori non era delle migliori. Questa partita 15 giorni fa l’avremmo persa – ha aggiunto Giampaolo -. Dobbiamo trovare l’equilibrio tra le fasi di attacco e difesa, ma non dobbiamo recriminare”.