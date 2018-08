Toro, De Laurentiis molla Belotti: “65 milioni? Allora Inglese ne vale 85…”

Il presidente del Napoli si ritira dalla corsa al "Gallo", che resterà in maglia granata

L'annuncio in diretta radiofonica

I tifosi del Toro possono tirare un sospiro di sollievo, la mini-telenovela estiva – in realtà mai ufficialmente andata in onda – si è chiusa: Andrea Belotti resterà in maglia granata, il Napoli si è defilato dalla corsa al suo acquisto.

A ritirarsi ufficialmente dalla scena lo stesso presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, intervenuto a Radio Kiss Kiss Italia. “Cairo chiede 65 milioni per Belotti? Mi fa piacere, vuol dire che Inglese ne vale 85″, ha ironizzato.

“L’anno scorso Inglese ha fatto 12 gol in campionato, mentre nel Torino Belotti ne ha fatti 10. Se Belotti oggi vale 65 milioni probabilmente l’anno prossimo Inglese varrà 100 milioni. Lo abbiamo dato in prestito oneroso al Parma che non ha battuto ciglio perché sa di aver fatto un gran colpo”.