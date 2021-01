Toro, doppia sfida al Milan. Giampaolo: “Cerchiamo continuità. Loro forti anche con le assenze”

Il tecnico dei granata in conferenza stampa: "Mi disturba il calendario, troppe partite in pochi giorni"

“La squadra è compatta, stiamo migliorando e stiamo concedendo poco agli avversari. Vogliamo rimanere squadra e trovare la continuità che serve in questa parte di stagione”. Parole di Marco Giampaolo, allenatore del Torino, che in conferenza stampa ha anticipato la doppia sfida al Milan e, in particolare, quella di campionato prevista domani sera a San Siro.

“MILAN FORTE ANCHE CON LE ASSENZE”

I rossoneri vengono dal primo ko in Serie A contro la Juventus, al netto anche di tante assenze tra infortuni e Covid. Ma Giampaolo è convinto: “Loro sono forti anche con le assenze. Hanno creato un gruppo forte che ha fatto tante partite senza perdere e anche mercoledì hanno giocato bene”.

“TROPPE PARTITE IN POCHI GIORNI”

La preoccupazione principale dell’allenatore, che sfida i rossoneri da ex, è il calendario: martedì ci sarà, infatti, anche l’impegno di Coppa Italia. “Mi disturba, perché siamo l’unica squadra che gioca così tante partite in così pochi giorni – ha dichiarato Giampaolo -. Abbiamo 5 partite in 13 giorni, è difficile fare programmi. Pensiamo a giocare al massimo domani, poi vedremo le condizioni dei giocatori e prepareremo la seconda sfida contro il Milan”.