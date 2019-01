Toro, due turni di stop a Meite: anche Izzo salta la Roma

Per i cartellini rimediati nell'ultima gara del girone d'andata contro la Lazio

Due giornate di squalifica per Soualiho Meite, il calciatore del Torino espulso nel finale della sfida giocata sabato scorso dai granata all’Olimpico di Roma contro la Lazio: le stesse rimediate da Adam Marusic, il biancoceleste espulso poco prima.

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha ufficializzato i provvedimenti relativi all’ultima giornata di andata del massimo campionato. Meite, come si legge nelle motivazioni della sentenza, è stato sanzionato “per aver dato una manata sul volto ad un avversario, a gioco fermo”. Salterà Roma-Torino e Torino-Inter, i primi due match del girone di ritorno.

Anche Izzo, fermato per un turno, salterà il match contro la Roma. Questi gli altri squalificati in serie A, tutti per una giornata: Piatek (Genoa), Capuano e Ciano (Frosinone), Allan (Napoli), Mandragora e Pussetto (Udinese), Bennacer (Empoli), Ceppitelli (Cagliari) e Suso (Milan).