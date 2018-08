Toro, ecco Aina: il difensore arriva in prestito dal Chelsea

Il 21enne terzino inglese: "Grazie per avermi scelto, ora tocca a me. Non vedo l'ora di iniziare"

Affare fatto. Il club granata ha ufficializzato l’arrivo dal Chelsea, in prestito con diritto di riscatto, del 21enne terzino inglese Ola Aina. “Un laterale forte, veloce e resistente, in grado di disimpegnarsi su entrambe le fasce” come la ha definito il presidente del Toro, Urbano Cairo dandogli il benvenuto. Cresciuto nel vivaio dei blues, “Aina è un giovane ambizioso che nel Torino potrà ulteriormente migliorare le sue qualità tecnico-tattiche” ha aggiunto il patron granata.

GRAZIE TORO, NON VEDO L’ORA DI INIZIARE

“Il Torino mi seguiva da tempo, spero di far bene” ha detto il calciatore britannico. “So che il Toro è una società che crede molto nei giovani e questo per me è importante. In potrò imparare tantissimo, soprattutto nella capacità di stare in campo, dal momento che la tattica e l’organizzazione di gioco sono fondamentali”. “Ho tanta voglia di vivere al massimo questa nuova esperienza, grazie a tutto il Toro per avermi scelto: ora tocca a me, non vedo l’ora di iniziare” ha concluso.