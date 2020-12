Toro, ennesimo disastro: 2-3 con l’Udinese, così si rischia la B

Altro ko rocambolesco per Giampaolo: Belotti (100 gol coi granata) e Bonazzoli raddrizzano il risultato in 1', ma subito dopo arriva il colpo del ko

Sotto gli occhi di Cairo, tornato all’Olimpico Grande Torino per l’occasione, i granata di Giampaolo rimediano l’ennesima sconfitta rocambolesca e bruciante. È notte fonda per il Toro, che s’arrende 2-3 all’Udinese e sprofonda sempre più nel baratro di una classifica fallimentare. Se si continua così, si finisce dritti in B.

Giampaolo conferma la difesa a tre e, rispetto al derby con la Juventus, sostituisce Ansaldi con Vojvoda: la coppia d’attacco è formata da Zaza e Belotti. Stesso modulo anche per l’Udinese, con Pussetto-Deulofeu tandem offensivo.

I granata stentano ad accendersi e al 24′ si ritrovano sotto: intervento dubbio di Wallace su Meité, si fermano tutti a protestare e nel frattempo Deulofeu manda in porta Pussetto che supera Sirigu in uscita.

La reazione del Toro non c’è e, dopo il riposo, Giampaolo sostituisce Zaza con Bonazzoli. Ma cambia poco o niente, anzi è l’Udinese che trova il raddoppio al 9′ con De Paul, ben servito da Pereyra.

Entra anche Gojak e il Torino ha un sussulto. Tanto che in minuto raddrizza la situazione. Al 21′ Belotti fa 100 gol con la maglia granata raccogliendo un invito di Bonazzoli, bravo a scippar palla a Samir. Poco dopo è proprio Bonazzoli a realizzare il 2-2, dopo un pregevole velo del Gallo.

L’euforia è ai massimi livelli, ma dura poco. L’Udinese, infatti, torna avanti subito dopo con Nestorovski, che raccoglie un altro assist al bacio di Pereyra e batte ancora Sirigu. Bisogna ricominciare tutto da capo e la fortuna non aiuta i granata: traversa di Rodriguez su punizione.

Finisce 2-3 e il Toro si ritrova sempre più in fondo alla classifica, con un solo punto di vantaggio sul Crotone ultimo e a -3 dalla quartultima piazza, attualmente occupata dalla Fiorentina. Alla vigilia di un trittico da brividi contro Roma, Bologna e Napoli, prima della sosta di Natale.