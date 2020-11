Toro, esame di Coppa: contro l’Entella dentro giovani e seconde linee

Un altro esame per Giampaolo e per il suo Toro, anche contro la Virtus Entella ci sarà poco da guadagnare e tanto da perdere, se non il passaggio del turno agli ottavi di finale contro il Milan. Si vuole evitare la fatica supplementare come contro il Lecce, ma soprattutto cercare una piccola iniezione di fiducia dopo le cinque sconfitte nelle prime otto di campionato e l’ennesima rimonta subita a Milano contro l’Inter. Considerando la situazione dei liguri, però, teoricamente non dovrebbe essere un’impresa troppo ardua superare il turno: la squadra è in crisi, senza vittorie in campionato e al terzultimo posto, e giusto ieri è arrivato il nuovo allenatore, Vincenzo Vivarini. Prima di scendere in campo, i granata si sottoporranno a un nuovo giro di tamponi: i test verranno effettuati di buon mattino, così da avere i risultati a disposizione entro l’inizio della gara, fissato per le 14. I positivi al Coronavirus restano cinque, il tecnico Giampaolo e quattro giocatori, mentre Belotti e Verdi non saranno a disposizione per i rispettivi infortuni. In panchina ci sarà nuovamente il vice Conti, le ultime indiscrezioni portano alla conferma del 3-5-2.

