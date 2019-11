Per il Toro è falsa partenza. Ma è a soli 3 punti dal 2018

L’Europa è distante, ma non troppo. E se ci si guarda indietro, i rimpianti aumentano. Perché tanti dei sei tonfi stagionali potevano essere evitati: passino le sconfitte contro Lazio e Juve, ma pesano enormemente i passi falsi contro Lecce, Sampdoria, Parma e Udinese. Punti pesanti lasciati per strada, che avrebbero potuto rendere migliore la classifica. Ma il tecnico Mazzarri preferisce guardare avanti: alla fine, le sue squadre volano nel girone di ritorno. E il confronto con la passata stagione, nonostante tutte le difficoltà attuali, non è così disastroso.

TRE PUNTI IN MENO

È questo, infatti, il dato principale: un anno fa i punti erano 17, oggi sono 14. All’appello non mancano le vittorie, quattro erano e quattro sono rimaste, quanto i pareggi. Perché se ora Belotti e compagni hanno già perso sei sfide, nella scorsa stagione si erano fermati a tre. Ecco da dove arrivano i tre punti in meno, che avrebbero permesso di essere all’ottavo posto in coabitazione con il Parma. E, di conseguenza, pareggiare la distanza con l’Europa, che a oggi è importante.

L’anno scorso i ragazzi di Mazzarri, dopo dodici giornate, si trovavano al decimo posto a due punti dalle posizioni che avrebbero garantito l’accesso alle coppe europee, oggi invece sono undicesimi in graduatoria, ma a meno 5 dal settimo occupato dal Napoli. Peggiorano l’attacco e la difesa, due i gol realizzati in meno e due quelli subiti in più. Ma i jolly di Mazzarri arrivano da gennaio in avanti: l’importante, ora, è chiudere al meglio il 2019 per poi ripartire in quarta nel nuovo anno. L’Inter il primo ostacolo dell’ultima volata.