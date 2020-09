Toro, che figura: sconfitta in amichevole con la Pro Vercelli (1-2)

Dopo il pareggio con la Pro Patria, arriva la sconfitta con la Pro Vercelli. Il pre-campionato del Torino, imbottito di seconde linee e privo dei nazionali, non regala gioie a Giampaolo e ai tifosi. E così il match dell’Olimpico Grande Torino si chiude sul punteggio di 1-2 per la Pro, che milita in serie C.

Granata in vantaggio al 40′ con Millico, schierato titolare, che sfrutta un assist di Berenguer e batte il portiere vercellese con un tiro potente e centrale. In precedenza Toro pericoloso in un paio di circostanze con Zaza, oltre che con due conclusioni senza troppe pretese di Berenguer.

Nella ripresa Giampaolo concede spazio ai giovani e alle seconde linee e il ritmo s’abbassa. Al 21′ arriva il pari: Djidji falcia Tochukwu in area e dal dischetto Rosso realizza il gol dell’ex. Nel finale, poi, Schiavon su punizione regala ai suoi una vittoria di prestigio, sorprendendo Rosati. Per Giampaolo e il Toro c’è senz’altro da lavorare.