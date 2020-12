Toro, foto sorridente con la maglia di Dybala: furia social contro il giovane Segre

Una foto che ha mandato su tutte le furie il mondo del tifo granata. Jacopo Segre, centrocampista classe 1997, ha scatenato l’ira dei supporter del Toro dopo uno scatto finito sui social dove mostra, sorridente, la maglia bianconera di Paulo Dybala ottenuta dopo il match contro la Juve.

Tanti gli insulti arrivati online al giovane proveniente dal vivaio del Toro, reo (secondo i tifosi) di aver postato un’immagine tale in un momento di crisi per la sua squadra, ko nel derby e sempre più in zona retrocessione. E’ stato lui stesso, poi, a chiarire e a chiedere scusa su Instagram e Twitter: “Ho commesso l’errore di scattare una foto con la maglia di Dybala, un semplice regalo per un parente argentino. Ho sbagliato e voglio chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutto il mondo Toro. Jacopo Segre è granata dentro. E sarà per sempre granata”.