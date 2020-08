Il Toro di Giampaolo. Caccia al regista giusto. Ecco i nomi della lista

A caccia di un regista, ancora una volta. È da anni, infatti, che al Toro manca il vero playmaker: hanno provato a districarsi nel ruolo Baselli, Rincon, Meité e Lukic, ma le loro caratteristiche sono ben lontane da quelle dell’uomo d’ordine di cui Marco Giampaolo ha bisogno. Ecco perché il dt Davide Vagnati, oltre a continuare a cercare l’affondo con il Milan per Ricardo Rodriguez (ieri altro incontro per limare le distanze), è alla ricerca di un centrocampista centrale per il 4-3-1-2 del nuovo allenatore. Il sogno è sempre Lucas Torreira, ma sembra destinato a rimanere tale: l’Arsenal lo ha pagato intorno ai 30 milioni di euro nell’estate del 2018, il giocatore guadagna oltre tre milioni a stagione, facile intuire il perché la trattativa è ai limiti dell’impossibilità. E così si cercano alternative meno costose, come Jacopo Petriccione sorpresa nel Lecce retrocesso e inserito nella lista della spesa del direttore sportivo granata. È tra i profili monitorati, poi è nuovamente tornato in auge un altro nome già circolato in orbita Toro nelle ultime sessioni di calciomercato: Milan Badelj, infatti, è ancora ai margini della Fiorentina ed è stato accostato al club di via Arcivescovado. Infine, ci sono Karol Linetty, Jakub Jankto e Rade Krunic: i blucerchiati e il rossonero hanno meno caratteristiche da regista puro, ma potrebbero essere adattati nella posizione. Sono questi i profili sul piatto di Vagnati, in attesa del primo colpo ufficiale centrato dal nuovo ds granata manca meno di una settimana al raduno agli ordini di Giampaolo.

