Toro, Giampaolo: “Fiducioso per Parma, mi aspetto miglioramenti. Con Cairo ho parlato del mercato”

Marco Giampaolo non vede l’ora di ricominciare. L’ultimo posto in classifica è un fardello da scrollarsi di dosso alla svelta, anche se la sfida di Parma non si annuncia tra le più semplici per il Toro. L’allenatore granata, ai microfoni di Torino Channel, presenta così la sfida contro gli uomini di Liverani:

“Abbiamo margini di errore ridotti, non possiamo permetterci di guardare in faccia l’avversario, dobbiamo saper convivere con certi tipi di pressione. Ci aspetta un ciclo molto duro, ma la partita più importante è quella di domani. Mi aspetto miglioramenti e sono fiducioso, ho visto bene la squadra, più responsabile”.

Segue un’ammissione: “La sera del 27 dicembre ero a casa del presidente Cairo col diesse Vagnati – confessa Giampaolo – Ci confrontiamo di continuo per fare le cose migliori per il Toro. Cosa mi aspetto? Il massimo dai calciatori che alleno oggi, il resto spetta alla società. Qualcosa faremo. Gli scontenti? La società è vigile, cercherà di risolvere ogni tipo di problema. In campo non impiegherò calciatori distratti, le scelte spettano al tecnico”.

Nessuna indicazione, invece, sul modulo di gioco pensato per il match del Tardini: “Difendere a tre o a quattro è un qualcosa che va contestualizzato, la scelta dipende da tanti fattori, a cominciare dallo stato di forma dei giocatori. Si possono anche adottare strategie diverse, cambiando in corsa. Baselli? È rientrato da qualche giorno, può fare la mezzala o il playmaker, ci ho parlato ieri e mi ha dato disponibilità. Lo vedo regista perché ha le qualità giuste, è un giocatore pensante”.

Quindi su Verdi: “Ha migliorato le sue prestazioni, prima di essere fermato dall’infortunio. È cresciuto in autostima e in sicurezza, è un giocatore importante per il Toro. Davanti a noi però ci sono cinque partite in quindici giorni, c’è bisogno di tutti quelli che remano nella stessa direzione”.