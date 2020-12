Toro, Giampaolo: “Perso per questione di dettagli”

L'analisi dell'allenatore granata dopo l'ennesima rimonta subita: "Errori di posizione sui corner. Zaza? Ci sta non voler uscire"

Marco Giampaolo si ritrova a dover commentare l’ennesima sconfitta in extremis del suo Toro. Questa volta la rimonta i granata l’hanno subita a opera della Juventus, ancora nei minuti conclusivi della partita.

“Abbiamo perso per alcuni dettagli, ma nel complesso considerate situazione e momento abbiamo giocato come dovevamo”, commenta il tecnico subito dopo il derby. “La differenza l’hanno fatta i dettagli, in entrambi i gol”.

Niente da rimproverare alla squadra, insomma: “Ma sulla disposizione difensiva sui corner e su come risalire è stato fatto un errore dopo l’altro, il primo direttamente su calcio d’angolo, il secondo su una respinta dopo un angolo. Siamo stati disuniti, in posizione sbagliata”.

Quindi sulla polemica di Zaza al momento della sostituzione: “Non voleva uscire ma lo capisco benissimo, fa parte dell’adrenalina della partita. Lì per lì mi arrabbio, ma poi finisce lì”.